السيسي يبحث مع رئيس البرلمان اليوناني سبل التعاون بين البلدين

يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس البرلمان اليونانى نيكولاس فوتسيس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وخاصة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر، والتي تعد الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق نحو المستقبل والتي شملت أيضا إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماع بين الرئيس السيسي ورئيس البرلمان اليوناني يؤكد أهمية إثراء العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين.

وشارك الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، في القمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور السياسي والتعاون التي تضم مصر واليونان وقبرص، والتي تستضيفها العاصمة اليونانية أثينا، وذلك بمشاركة كل من نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، واليكسيس تسيبراس رئيس وزراء جمهورية اليونان.