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توزيع 250 ألف بطانية على غير القادرين فى المحافظات بتكلفة 14 مليون جنيه

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توزيع 250 ألف بطانية على غير القادرين فى المحافظات بتكلفة 14 مليون جنيه توزيع 250 ألف بطانية على غير القادرين فى المحافظات بتكلفة 14 مليون جنيه
بدأت جمعية الأورمان الخيرية فى توزيع 250 ألف بطانية على الأسر الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات ، بتكلفة 14 مليون جنيه، بالتعاون مع 4 آلاف جمعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم، أن مشروع توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر احتياجاً يأتى ضمن مشروعات الجمعية الموسمية التى تنفذها كل عام، لدعم غير القادرين، مثل توزيع كرتونة الخير فى شهر رمضان، ولحوم الأضاحى.

أضاف اللواء ممدوح شعبان أن الجمعية بدأت فى توزيع بطاطين الشتاء على مدار الـ 20 سنة الماضية، ونجحت خلال هذه المدة فى توزيع أكثر من 3 مليون بطانية، وتم التوزيع فى جميع محافظات مصر، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

كما أوضح مدير جمعية الأورمان أن توزيع البطاطين يتم بجميع محافظات الجمهورية، بوجه قبلى وبحرى، والتى شملت محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية، بالإضافة إلى المحافظات الحدودية وهى: الوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويتم التوزيع بالمحافظات الساحلية وهى: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والإسكندرية ودمياط.

أضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، أن التوزيع يتم بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعى، عبر مديريات الوزارة بالمحافظات.

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