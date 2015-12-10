ضبط 2 طن مخصبات زراعية غير صالحة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل ، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط كميه وقدرها 153ر2 طن مواد خام ومخصبات زراعية معده للتعبئه غير صالحة بالدلنجات .

حيث شن رجال مباحث التموين بالبحيرة ، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية ( بدون ترخيص ) بقرية الأمام الحسين مركز الدلنجات لقيامه بإضافة مواد خام غير صالحه وبدون بيانات وعلامات تجارية وانتاج مخصبات زراعية مقلده حيث تم ضبط كميه وقدرها 153ر2 طن مواد خام ومخصبات زراعية معده للتعبئه وعدد (600 ) علبة مخصبات زراعية معده للتوزيع و تحرر المحضر 27572/2015 جنح مركز الدلنجات .

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