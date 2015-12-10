بالصور: جاستين بيبر يعثر على فتاته ويطالب بالبحث عنها

يبدو أن قلب النجم العالمي جاستين بيبر هتف ودق من جديد، إنما هذه المرة لفتاة مجهولة، لا يعرف عنها اي شيء سوى انها مختلفة وتملك جاذبية لا تقاوم.

وفي التفاصيل، فقد أعجب المغني الكندي بيبر بفتاة لا يعرف من هي، بل سحرته صورتها على موقع التواصل الإجتماعي "انستقرام"، وطلب من محبيه محاولة الوصول اليها او معرفة مكانها وهويتها.

شبه البعض قصة بيبر مع هذه الشابة التي تشبه العارضة الروسية ايرينا شايك بشكل كبير، بقصة "سندريلا" والأمير الذي وقع في غرامها من دون ان يعرف اسمها حتى.

بيبر علق على صورة الشابة التي نشرها، قائلاً : "إلهي، ما هذا؟"، ليتلقى سيلاً من رسائل فتيات يدعين أنهن صاحبات الصورة.

ومن الواضح أن خطوة بيبر أربكت الشابة، التي قالت عبر "انستقرام" انها لم تعرف كيفية التصرف مع هذا الأمر، مشيرة إلى انها لا تملك حساباً على تويتر.

وحسب صحيفة People، لم يتم التأكد عما إذا كانت الشابة هي فعلاً من كتبت على " انستقرام"، ان انه حساب مزيّف يحمل اسمها.

إلا أن عدة معجبين غرّدوا لجاستين بيبر عبر "تويتر" يخبرونه أن الفتاة تدعى سيندي كيمبرلي، لكنها لا زالت مجهولة البلد حتى الآن، مع وجود حساب يحمل نفس الإسم والصورة على الموقع ولكنه حساب غير رسمي قالت فيه عن نفسها "اسمي سيندي، وتثيرني الأمور الخيالية".

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