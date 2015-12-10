الفيلم اللبناني "بالحلال".. إلى العالمية قريباً

يشارك الفيلم اللبناني "بالحلال" في مهرجان ساندانس (Sundance) الأمريكي، وبذلك يكون هذا هو العرض العالمي الأول للفيلم ضمن إحدى المسابقات الرسمية، في شهر كانون الثاني- يناير 2016 بعد العرض الخاص الأول له في منطقة الشرق.

أما في الشرق الأوسط فسيكون عرضه خلال فعاليات مهرجان دبي السينمائي (DIFF) في ديسمبر 2015.

فيلم (بالحلال) من كتابة وإخراج أسد فولادكار و من إنتاج مشترك بين شركة صبّاح للإعلام (Sabbah Media Corporation) وريزور فيلم (Razor Films) الألمانية بالتعاون مع إيغل فيلمز و جينجر بيروت برودكشون ، يتناول الفيلم قصة حياة عدد من الرجال والنساء الذين يسعون لإيجاد حلولًا لمشاكلهم العاطفية الغريبة نوعاً ما انما دون أن يكسروا من تقاليدهم. الفيلم من بطولة (دارين حمزة – رودريغ سليمان – ميرنا مكرزل – علي سمّوري – حسين مقدم – زينب هند خضرا – فاديا ابي شاهين – برلين بدر و كرستي بارد).

يعتبر مهرجان ساندانس (Sundance) واحداً من أهم وأعرق المهرجانات السينمائية في العالم في أميركا. أسسه النجم الهوليوودي روبرت ردفورد سنة 1978 من خلال مؤسسة ساندانس ليكون منارة لاكتشاف الأعمال المتميزة والمختلفة في العالم .

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