"القوى العاملة" تنتهى اليوم من قبول طلبات العمل بمهنة أمين صندوق بالإمارات

تنتهى وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات العمل على مهنة أمين صندوق، تتوافر لها 25 فرصة عمل، لدى إحدى شركات الصرافة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، أن الراوتب تتراوح الرواتب بين 4000 و4400 درهم، فضلا عن التأمين الصحى والتأمين على الحياة، وحوافز دورية وسنوية حسب الإنتاجية وتقييم الأداء.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه يشترط لشغل وظيفة أمين صندوق، أن يكون سن المتقدم للعمل من 23 إلى 28 سنة، وحاصل على مؤهل جامعى، وحسن المظهر، وخبرة فى حسابات البنوك بحد أقصى عامين، كما تقبل طلبات حديثى التخرج، بشرط وجود مهارات شخصية وتقنية متميزة.

كما تشترط الشركة فى المتقدم مهارات أساسية، وقدرات متميزة فى التواصل باللغة الإنجليزية الشفوية والكتابية، وصراف خدمة العملاء، ومهارات حسابية، ومايكروسوفت أوفيس، والقدرة على العمل تحت ضغط، والعمل بروح الفريق.

وتابع الوزير، أن الشركة الإمارتية ستقوم بعمل برنامج تدريب للمرشحين، وانتقاء الأفضل حسب الجدول الزمنى المعد من قبلها لبدء التعيين.

وأوضح أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، مرفقا بها السيرة الذاتية، وشهادات الخبرة، والمؤهل الدراسى، وصورة من جواز السفر إن وجد، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة فى العمل بكل شركة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

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