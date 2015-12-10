طرح الكلاتازيف وسوفالدى المصرى لعلاج فيروس C بـ1800 جنيه اليوم

أعلن الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، عن طرح عقار سوفالدى والدكلانزا المصريين أو ما يعرف باسم "الكلاتازيف"، اليوم الخميس، بسعر 1800 جنيه شهريًا.

كما أعلن "الخياط" عن طرح السوفالدى المصرى مع الأوليسيو الأجنبى بداية الأسبوع المقبل، بسعر 5000 جنيه شهريًا، موضحًا أنه سيتم تخفيض أسعار الدواء مرة أخرى فى شهر فبراير.

وأشار الخياط إلى أن التشكيك فى السوفالدى المصرى خطأ فادح، فالدواء المصرى بنفس كفاءة الأجنبى فضلاً عن انخفاض ثمنه، موضحًا أن الانتكاسة ليست بسبب السوفالدى، وإنما بسبب بروتوكول العلاج المحتوى على السوفالدى والريبافيرين لأن الريبافيرين ضعيف جدًا.

- وزير الصحة: ضخ 150 ألف عبوة من سوفالدى المصرى بالتأمين الصحى.. بدء العلاج على نفقة الدولة بـ680 جنيها للعبوة خلال أيام.. عادل عدوى: توفير 90 ألف عبوة من دكلانزا بـ 1350 جنيها 15 سبتمبر المقبل

>