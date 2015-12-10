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فقط في دبي.. جهاز طائر للاطفائيين يحلق لارتفاع يفوق برج خليفة

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فقط في دبي.. جهاز طائر للاطفائيين يحلق لارتفاع يفوق برج خليفة فقط في دبي.. جهاز طائر للاطفائيين يحلق لارتفاع يفوق برج خليفة

قدم المسؤولون في إدارة الدفاع المدني بإمارة دبي طلبية من 20 جهاز (real-life jetpacks) أطلق عليه اسم "المستكشف الطائر" يساعد فرق الإطفاء على التحليق عاليا للوصول إلى الحرائق المحتملة في البنايات والأبراج المرتفعة.

الجهاز الطائر يمكنه التحليق بسرعة 75 كلم في الساعة وعلى ارتفاع 914 متر أي يفوق ارتفاع برج خليفة أطول برج في العالم، وهو من صنع الشركة النيوزيلندية "مارتن إيركرافت"، التي عملت على تطوير الجهاز على مدى 30 عاماً من الأبحاث والتجارب.

وقال المقدم علي حسن المطوع مدير إدارة عمليات الدفاع المدني في دبي لقناة (بي بي سي) أن الإدارة ستعتمد على هذا الجهاز في العديد من العمليات وسيكون مفيدا بشكل خاص لرجال الإطفاء. وأوضح بأنه في بعض الأحيان تواجه هذه الفرق تحديات وصعوبات للوصول إلى الطوابق العالية من المباني، والجهاز سيمكنهم أيضا من الوصول إلى الأماكن الضيقة، كما ستعمل الإدارة على تعديله بتزويده بكاميرات التصوير الحراري.
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