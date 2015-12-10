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5 مستقلون يواجهون مرشحي مستقبل وطن و الشعب الجمهورى فى اعادة انتخابات الرمل

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5 مستقلون يواجهون مرشحي مستقبل وطن و الشعب الجمهورى فى اعادة انتخابات الرمل 5 مستقلون يواجهون مرشحي مستقبل وطن و الشعب الجمهورى فى اعادة انتخابات الرمل
يخوض 8 مرشحين بدائرة الرمل بالإسكندرية جولة الإعادة في الدوائر التي أقرت المحكمة الإدارية بإعادة الانتخاب فيها ، حيث اعلن المستشار محمد إبراهيم درويش، رئيس اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بدائرة الرمل فى محافظة الإسكندرية، إجراء الإعادة بين 8 مرشحين هم كلاً من عمر جمال الغنيمى مرشح حزب مستقبل وطن، والمرشح المستقل عفيفى كامل عفيفى أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية، وأكاديمية ناصر العسكرية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس المحلى السابق، والمرشحة المستقلة إلهام خميس المنشاوى، والمرشح المستقل صلاح عيسى واللواء بحرى عبد اللطيف جميل رجب، والمرشح المستقل محمود عسكر.

وعن حزب الشعب الجمهورى، يخوض عادل خورشيد جولة الإعادة معهم أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة ، ورئيس الجمعية المصرية للتنمية، والذى استبعد من المجمع الانتخابى للحزب الوطنى المنحل 2010 سادت حالة من الارتياح بين المرشحين الذين انهالو على الناخبين فى دوائرهم برسائل الشكر والتقدير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وبالتحديد" الفيس بوك " آملين للمرشحين المستبعدين من الانتخابات دوام التوفيق والعمل مع المرشح الفائز بالدائرة للنهوض بمصر وتنميتها .

وفاجئ أهالى دائرة الرمل مرشحى حزب النور السلفى كلاً من حسنى المصرى و عمرو المكى بعدم التصويت لهم على الرغم من كون هذه الدائرة هى مسقط رأس الدعوة السلفية، وانتشار مساجد الدعوة فى مناطق ابو سليمان والسيوف والعوايد وغيرها إلا أن نتيجة الانتخابات كانت مخذلة لهم .

وبعد ظهور نتيجة الجولة الأولى لم يعلن أياً من المرشحين عقد اى تحالفات مع منافسيهم فى الجولات لاقتناص 4 مقاعد بالدائرة بعد اقتراب فرص كلاً منهم للفوز وحصولهم على أرقام قريبة خاصة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإستبعاد المرشح على علبة والذى حصل على اعلى الأصوات فى الإنتخابات الأولى بالدائرة إلا أن عدد من قضايا الشيكات بدون رصيد والتبديد حالت دون استكماله الانتخابات.

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