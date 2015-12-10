الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا والصغرى فى القاهرة 11 درجة

كتب محمد محسوب يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، اليوم الخميس، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل متر إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون أيضًا معتدلا إلى مضطرب حيث تكون الرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 3 أمتار.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من على غرب البلاد بالسلوم ومطروح والإسكندرية اعتبارًا من غدا الجمعة على أن تمتد وتشمل محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد اعتبارًا من السبت 12 ديسمبر وحتى الاثنين المقبل 14 ديسمبر، موضحًا أن ذروتها ستكون من مساء السبت حتى مساء الأحد.

وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية، أن تحسنًا مؤقتًا نسبيًا سيبدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر ثم تعاود حالة عدم الاستقرار تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء 16 ديسمبر حتى مساء الخميس 17 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق تكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والمتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 12 العظمى 18،الصغرى 15 العظمى 18،الصغرى 15 العظمى 21،الصغرى 19 العظمى 20،الصغرى 17 العظمى 20،الصغرى 13 العظمى 21،الصغرى 12 العظمى 22،الصغرى 04 العظمى 22،الصغرى 2- العظمى 17،الصغرى 03 العظمى 18،الصغرى 11 العظمى 22،الصغرى 12 العظمى 24،الصغرى 15 العظمى 25،الصغرى 17 العظمى 24،الصغرى 03 العظمى 21،الصغرى 2 العظمى 15،الصغرى 8 العظمى 18،الصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 08 العظمى 21،الصغرى 12 العظمى 20،الصغرى 13 العظمى 23،الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 07 العظمى 22،الصغرى 09 العظمى 22،الصغرى 09 العظمى 25،الصغرى 11 العظمى 25،الصغرى 17 العظمى 23،الصغرى 17 العظمى 23،الصغرى 9 العظمى 24،الصغرى 11 العظمى 23،الصغرى 15 العظمى 22،الصغرى 12 العظمى 19.