الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا والصغرى فى القاهرة 11 درجة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل متر إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون أيضًا معتدلا إلى مضطرب حيث تكون الرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 3 أمتار.
وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من على غرب البلاد بالسلوم ومطروح والإسكندرية اعتبارًا من غدا الجمعة على أن تمتد وتشمل محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد اعتبارًا من السبت 12 ديسمبر وحتى الاثنين المقبل 14 ديسمبر، موضحًا أن ذروتها ستكون من مساء السبت حتى مساء الأحد.
وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية، أن تحسنًا مؤقتًا نسبيًا سيبدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر ثم تعاود حالة عدم الاستقرار تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء 16 ديسمبر حتى مساء الخميس 17 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق تكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والمتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 11 العظمى 20،
الإسكندريةالصغرى 12 العظمى 18،
مطروحالصغرى 15 العظمى 18،
بورسعيدالصغرى 15 العظمى 21،
دمياطالصغرى 19 العظمى 20،
بلطيمالصغرى 17 العظمى 20،
الإسماعيليةالصغرى 13 العظمى 21،
السويسالصغرى 12 العظمى 22،
العريشالصغرى 04 العظمى 22،
نخلالصغرى 2- العظمى 17،
طاباالصغرى 03 العظمى 18،
الطورالصغرى 11 العظمى 22،
مرسى علمالصغرى 12 العظمى 24،
الغردقةالصغرى 15 العظمى 25،
شرم الشيخالصغرى 17 العظمى 24،
رفحالصغرى 03 العظمى 21،
كاترينالصغرى 2 العظمى 15،
سيوةالصغرى 8 العظمى 18،
المنياالصغرى 8 العظمى 21،
الفيومالصغرى 08 العظمى 21،
رأس سدرالصغرى 12 العظمى 20،
أبو سمبلالصغرى 13 العظمى 23،
وسط الدلتاالصغرى 11 العظمى 20،
أسيوطالصغرى 07 العظمى 22،
سوهاجالصغرى 09 العظمى 22،
الأقصرالصغرى 09 العظمى 25،
أسوانالصغرى 11 العظمى 25،
شلاتينالصغرى 17 العظمى 23،
حلايبالصغرى 17 العظمى 23،
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 24،
قناالصغرى 11 العظمى 23،
نويبعالصغرى 15 العظمى 22،
السلومالصغرى 12 العظمى 19.
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