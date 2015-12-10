أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا والصغرى فى القاهرة 11 درجة

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا والصغرى فى القاهرة 11 درجة الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا والصغرى فى القاهرة 11 درجة
كتب محمد محسوب يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، اليوم الخميس، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل متر إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون أيضًا معتدلا إلى مضطرب حيث تكون الرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 3 أمتار.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من على غرب البلاد بالسلوم ومطروح والإسكندرية اعتبارًا من غدا الجمعة على أن تمتد وتشمل محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد اعتبارًا من السبت 12 ديسمبر وحتى الاثنين المقبل 14 ديسمبر، موضحًا أن ذروتها ستكون من مساء السبت حتى مساء الأحد.

وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية، أن تحسنًا مؤقتًا نسبيًا سيبدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر ثم تعاود حالة عدم الاستقرار تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء 16 ديسمبر حتى مساء الخميس 17 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق تكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والمتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 11 العظمى 20،

الإسكندرية

الصغرى 12 العظمى 18،

مطروح

الصغرى 15 العظمى 18،

بورسعيد

الصغرى 15 العظمى 21،

دمياط

الصغرى 19 العظمى 20،

بلطيم

الصغرى 17 العظمى 20،

الإسماعيلية

الصغرى 13 العظمى 21،

السويس

الصغرى 12 العظمى 22،

العريش

الصغرى 04 العظمى 22،

نخل

الصغرى 2- العظمى 17،

طابا

الصغرى 03 العظمى 18،

الطور

الصغرى 11 العظمى 22،

مرسى علم

الصغرى 12 العظمى 24،

الغردقة

الصغرى 15 العظمى 25،

شرم الشيخ

الصغرى 17 العظمى 24،

رفح

الصغرى 03 العظمى 21،

كاترين

الصغرى 2 العظمى 15،

سيوة

الصغرى 8 العظمى 18،

المنيا

الصغرى 8 العظمى 21،

الفيوم

الصغرى 08 العظمى 21،

رأس سدر

الصغرى 12 العظمى 20،

أبو سمبل

الصغرى 13 العظمى 23،

وسط الدلتا

الصغرى 11 العظمى 20،

أسيوط

الصغرى 07 العظمى 22،

سوهاج

الصغرى 09 العظمى 22،

الأقصر

الصغرى 09 العظمى 25،

أسوان

الصغرى 11 العظمى 25،

شلاتين

الصغرى 17 العظمى 23،

حلايب

الصغرى 17 العظمى 23،

الوادى الجديد

الصغرى 9 العظمى 24،

قنا

الصغرى 11 العظمى 23،

نويبع

الصغرى 15 العظمى 22،

السلوم

الصغرى 12 العظمى 19.

موضوعات متعلقة...


>- الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية فى الصباح.. المحافظات تشهد عدم استقرار فى الأحوال الجوية من الجمعة وحتى الاثنين.. وتحسن مؤقت الثلاثاء والحالة تسوء من جديد الأربعاء والخميس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني