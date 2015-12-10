تجديد حبس المتهم بقتل بائع بجوار المسرح القومى بالعتبة 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة جبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل بائع بمنطقة العتبة بجوار المسرح القومى.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة برئاسة المستشار أحمد حمزة، قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط باقى الجناه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد المتهمين فى واقعة إطلاق الأعيرة النارية على بائع بمنطقة العتبة بجوار المسرح القومى، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقى المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بإطلاق عدد من الأعيرة النارية من قبل مجهولين على أحد البائعين بجوار المسرح القومى بالعتبة، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الموسكى إلى موقع الحادث، وتحرر المحضر رقم 2531 إدارى الموسكى، وتم تمشيط وتطويق المنطقة لضبط الجناة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.