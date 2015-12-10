بالصور.. ضبط 10 طن من حلويات المولد غير صالحة داخل مصنع غير مرخص بسوهاج

شنت إدارة مباحث تموين سوهاج، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة برئاسة الرائد إبراهيم الشحات وكيل إدارة مباحث التموين ، استهدفت أحد أكبر مصانع "حلوى المولد" بدائرة قسم أول سوهاج، حيث تم ضبط 10 طن حلويات مختلفة الأنواع غير صالحة للاستخدام الآدمى، مستغلا امتلاكه لمصنع أخر مرخص لإخفاء نشاطه المشبوه.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزيرر مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة مباحث تموين سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام صاحب مصنع حلويات"المولد" بإدارة مصنع بدون ترخيص ويستخدم موادا غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، تمكن الحملة التى قادها الرائد إبراهيم الشحات وكيل إدارة مباحث التموين والنقباء محمد اللبيشى وأحمد عبداللاه وخالد المشنب معاونوا مباحث الإدارة، من ضبط جابر م. م. "63 سنة، مقيم دائرة قسم أول سوهاج، صاحب مصنع حلويات دون ترخيص، بحيازته سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد التربح غير المشروع وتم ضبط 5 أطنان سكر، و900 كيلو جرام فول سودانى، و 360 كيلو جرام دومية مختلفة الأنواع، و 450 كيلو جرام كرستينا، و 425 كيلو جرام سمسم، و 200 كيلو جرام جوز هند، و 180 كيلو جرام حمص، و 140 كيلو جرام جليكوز، و 1400 قطعة نوجا، و 500 قرص فول، و 60 كيلو جرام زبيب، و 6 عبوات كامينا محتلفة الأحجام، بإجمالى 10 أطنان مضبوطات متنوعة تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 2 أحوال، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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