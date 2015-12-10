صحيفة: إحباط محاولة لإغراق الجزائر العاصمة بأسلحة قادمة من ليبيا

>قالت صحيفة النهار الجزائرية إن وحدات المجموعة الإقليمية للأمن الوطنى لولاية الجزائر أحبطت عملية لإغراق العاصمة بأسلحة نارية حربية على بعد أمتار فقط من قصر الحكومة حيث تم حجز 16 سلاحا ناريا صناعة أمريكية بحوزة شخصين تم تهريبهما من الحدود الليبية باتجاه العاصمة.

وأضافت الصحيفة فى عددها الصادر أمس الخميس "حسب معلومات حصلت عليها من مصادر التحقيق فى القضية"، التى تعتبر الأولى من نوعها منذ التسعينات بالنظر للمكان الذى تم حجز الأسلحة الحربية فيه وهو منطقة تليملى قلب العاصمة هو ما يكشف النوايا الخطيرة لتنفيذ عملية نوعية بقلب العاصمة فى مثل هذا الوقت الحساس.

وتشير المعطيات التى حصلت عليها "النهار" إلى أن الأسلحة التى تم تمريرها عبر الحدود الشرقية للجزائر قادمة من جماعات إرهابية فى ليبيا تريد ضرب استقرار الجزائر فى قلب العاصمة، وقد تم تمرير الأسلحة وقت الاختناق المرورى حسب تصريحات أحد الموقوفين بسبب انشغال المصالح الأمنية بتسيير حركة المرور فيما لا يزال التحقيق جاريا عن شحنات من الأسلحة التى تكون قد دخلت العاصمة بنفس الطريقة.