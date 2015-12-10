وصول 200 جندى أمريكى إلى العراق للمشاركة فى تحرير الأنبار من داعش

>أفادت صحيفة عراقية اليوم الخميس بأن 200 جندى أمريكى وصلوا إلى قاعدة عين الأسد الجوية للمشاركة فى عملية عسكرية لتحرير الأنبار من سيطرة تنظيم داعش.

ونقلت صحيفة "المدى" المستقلة عن مصدر فى قيادة عمليات الأنبار العسكرية قوله إن "طائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الأمريكى هبطت فى مطار قاعدة عين الأسد 170 كم "غربى الرمادى" ونقلت 200 جندى أمريكى من القوات الخاصة وكميات من الأسلحة والمعدات القتالية".

وأضاف أن "القوات الأمريكية التى وصلت إلى قاعدة عين الأسد سيكون عملها قتاليا للمهام الخاصة فى المناطق الغربية مع تطهير ومراقبة المناطق المحيطة للقاعدة ومنع اقتراب عناصر تنظيم داعش منها وتدمير أوكارهم".

وأوضح أن "القوات الأمريكية المتمركزة فى قاعدة الحبانية عازمة على المباشرة بعملية تحرير الرمادى إلى جانب القطعات العراقية مع تكثيف طلعاتها الجوية" وأن "الأمريكان أبلغوا الجانب العراقى بأنهم سيزجون بمقاتلات الأباتشى خلال العملية".

وذكر المصدر أن "الخطة الأمريكية تتضمن تنفيذ إنزال جوى داخل الرمادى ونشر قناصين بهدف تسهيل خروج الأهالى الذين يحتجزهم داعش كدروع بشرية"، وكانت القوات العراقية قد تمكنت الأسبوع الحالى من تطهير مناطق التأميم والقصور الرئاسية ومقر قيادة عمليات الأنبار من سيطرة تنظيم داعش.

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