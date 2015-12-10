مصطفى بكرى لـ"البرادعى":أنت كاذب وتسعى للتحريض والفتنة بين النواب

راهن مصطفى بكرى، النائب بمجلس النواب، الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، بأن رئيس البرلمان القادم سيأتى من المنتخبين، مضيفا :" تصريح البرادعى وأكاذيبه عن أن رئيس البرلمان القادم سيكون من المعينين مجرد وهم وأكذوبة يستهدف من ورائها التحريض ضد الدوله".

وقال "بكرى" فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ردا على تغريدة للدكتور البرادعى التى قال فيها ان رئيس البرلمان سيكون من المعينين :" تصريح البرادعى وأكاذيبه عن أن رئيس البرلمان سيكون من المعينين هو مجرد وهم وأكذوبة يستهدف من ورائها التحريض ضد الدولة وهنا اقول للبرادعى أراهنك بأن رئيس البرلمان القادم سيأتى من المنتخبين والأيام بيننا".

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