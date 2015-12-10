أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"القنصلية السعودية" تعلن عن استلام جوازات المعتمرين قبل سفرهم بـ5 أيام

Google+ Print
"القنصلية السعودية" تعلن عن استلام جوازات المعتمرين قبل سفرهم بـ5 أيام "القنصلية السعودية" تعلن عن استلام جوازات المعتمرين قبل سفرهم بـ5 أيام
أصدرت القنصلية بالإسكندرية، التعليمات الخاصة بإصدار تأشيرات العمرة لموسم 1437هـ،والمتضمنة قيام القنصلية باستلام حقيبة الجوازات بحد أدنى خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لسفر الرحلة حتى تتمكن من إصدار التأشيرات فى الوقت المناسب.

ومن جانبها طالبت وزارة السياحة من الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، بالالتزام بتعليمات القنصلية وذلك حرصا على عدم تأخير سفر المعتمرين إلى الأراضى السعودية عن المواعيد المحددة للسفر .

موضوعات متعلقة :
>"السياحة" القنصلية السعودية بالإسكندرية أصدرت 27 ألفا و436 تأشيرة حج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020