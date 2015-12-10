"القنصلية السعودية" تعلن عن استلام جوازات المعتمرين قبل سفرهم بـ5 أيام

أصدرت القنصلية السعودية بالإسكندرية، التعليمات الخاصة بإصدار تأشيرات العمرة لموسم 1437هـ،والمتضمنة قيام القنصلية باستلام حقيبة الجوازات بحد أدنى خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لسفر الرحلة حتى تتمكن من إصدار التأشيرات فى الوقت المناسب.

ومن جانبها طالبت وزارة السياحة من الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، بالالتزام بتعليمات القنصلية وذلك حرصا على عدم تأخير سفر المعتمرين إلى الأراضى السعودية عن المواعيد المحددة للسفر .

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