كلاى يدعو للتصدى للجهادىين..الملاكم العالمى لـ"ترامب": المسلمون لايعرفون العنف

وجه أسطورة الملاكمة السابق محمد على كلاى، انتقادا غير مباشر للدعوة التى وجهها المرشح الرئاسى الجمهورى المحتمل دونالد ترامب لفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال على كلاى (72 عاما) وهو أحد أشهر الأمريكيين المسلمين "نحن كمسلمين علينا أن نتصدى لأولئك الذين يستخدمون الإسلام لتحقيق مآربهم الشخصية".

وظهر البيان فى تقرير لمحطة تلفزيون إن.بى.سى نيوز بعنوان "مرشحون رئاسيون يقترحون حظر هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة".

وهاجم كلاى ، الذى فاز بلقب بطل العالم للملاكمة فى الوزن الثقيل ثلاث مرات- المتطرفين أيضا ، قائلا:"أنا مسلم ولا يوجد شىء يمت للإسلام فى قتل أبرياء فى باريس وسان برناردينو أو مكان اخر فى العالم ، المسلمون الحقيقيون يعرفون أن العنف الوحشى لمن يطلق عليهم الجهاديين يتعارض مع صميم مبادئ ديننا."

وأضاف ، "أعتقد أنه يجب على زعمائنا السياسيين أن يستخدموا موقعهم لتحقيق تفاهم بشأن الإسلام وتوضيح أن هؤلاء القتلة الضالين ضللوا أراء الناس بشان حقيقة الاسلام."



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