"تمرد المحامين" تعلن جمع ١٠٧٥٠ توقيعا لسحب الثقة من سامح عاشور

قال محمد فاروق المنسق العام لجبهة انقاذ المحامين "تمرد المحامين"، إن عدد الاستمارات الموقعة حتى الآن وصلت إلى 10750 استمارة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور ، مؤكدا أن الحملة ستنفذ عدة فعاليات خلال أيام على مستوى الجمهورية فى جميع النقابات الفرعية عن طريق شباب المحامين الرافضين لمجلس النقابة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، انه تم جمع 350 توقيعا لحملة تمرد المحامين من محكمة مصر الجديدة لسحب الثقة من سامح عاشور.

وأكد "فاروق " أن عدد من أنصار سامح عاشور "حاولوا منع أعضاء تمرد من توقيع الاستمارات ولكن تصدى لهم المحامون المؤيدون للحمله".

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