السليوليت لعنة هرمون الأنوثة التى تصيب النساء..7 طرق للقضاء عليه

السليوليت من أكثر مشاكل البشرة انتشارا بين النساء تحديدا، وهناك ما يقرب من 90% من النساء يعانين من السليوليت بدرجات مختلفة، والأمر يرجع فى المقام الأول لتأثير هرمون الأنوثة على تجمعات الدهون تحت الجلد، ولذا فنادرا ما تظهر تلك المشكلة لدى الرجال.

تبعا لرأى استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتور محمد لطفى الساعى، فالسيلوليت هو تجمع الدهون والماء بين أنسجة طبقات الجلد بشكل عشوائى، نتيجة تضخم الخلايا الدهنية، وعدم وصول كمية مناسبة من الدم المحمل بالأكسجين اللازم للحفاظ على تجانس ومرونة الجلد، مما يؤدى إلى ظهور نغزات متجعدة على سطح الجلد تشبه قشرة البرتقال.

ويضيف ينتج السيلوليت عن الكتل الدهنية التى تظهر جنبا إلى جنب مع ألياف الكولاجين القاسية التى ترتكز على العضلات السفلية، وعندما تضيق الألياف أو يكبر حجم المناطق الدهنية قد تنتفخ الكتل الدهنية، والسييلوليت مشكلة شائعة لدى النساء أكثر من الرجال، إضافة إلى ذلك فإن ظهور السيليوليت لا يعتمد على البدانة فى الوزن و قد تصاب به النحيفات و كذلك البدينات وإن كانت أكثر شيوعا بين الأكثر وزنا.

>تبعا لرأى الساعى فهناك عدد من العلاجات تساعد فى التخلص من السيلوليت هى:

>1- تخفيف الوزن:

> إذا كان السيلوليت ناتجا عن الترسبات الدهنية، فمن المنطقى أن فقدان الوزن سيكون استراتيجية جيدة.

>2- كريمات الريتينول:

>والتى تحتوى على ريتينول وهى مشتقات فيتامين ( أ ) و الريتينول يحفز أنسجة الجلد لصنع جلد أكثر سماكة يغطى السيلوليت، كذلك استخدام الكريمات التى تحتوى على الأمينوفيلين والكافيين والثيوفيلين وهذه الكريمات تعمل عن طريق تكسير الدهون.

>3- التدليك أو الشفط:

>تعمل الأجهزة على الجلد بمزيج من التدليك والشفط، هناك العديد من الآلات المختلفة التى تستخدم فى ممارسات علاج الأمراض الجلدية، ويعمل على خفض مؤقت فى ظهور السيلوليت، يتطلب العلاج جلسة لمدة 30 الى 40 دقيقة مرتان فى الأسبوع لمدة 6 الى 8 أسبابيع تقريبا، لكن المرجح أن يعود السيلوليت بعد توقف العلاج.

>4- ترددات الراديو:Radiofrequency

>تقوم أجهزة الترددات الراديوية بتوصيل الحرارة - أحيانا مع تدليك الأنسجة - لتتلف الأنسجة الضامة والدهون السفلية وقد تم تصميم هذه الأجهزة لتحفيز شد الجلد وتذليل الانتفاخات.

>5- أجهزة الليزر

>تستهدف أجهزة الليزر النسيج السفلى لبناء الكولاجين وجعل الجلد أكثر سماكة، كما أن هذا الإجراء قد يشمل التدليك والشفط والتبريد، أو الترددات الراديوية لضرب السيلوليت بأساليب مختلفة فى آن واحد مع المزج بينها وتقنية الكاربوكسى لتحفيز وتنشيط الدورة الدموية

>6- شفط الدهون

>يمكن أن تؤدى تقنيات شفط الدهون إلى تصفية الجلد، وذلك لأن الدهون التى تسبب السيلوليت تقع على مقربة من سطح الجلد، ويستخدم شفط الدهون بمساعدة الليزر مع نبضات قصيرة من الطاقة العالية لتدمير وإزالة الدهون تحت الجلد.

>7- تقنية التفتيت أو Subcision

>فى هذه التقنية، تستخدم إبرة لقص النسيج الضام تحت الجلد، والذى يسبب انتفاخ الكتل الدهنية ويستغرق العلاج نحو 60 دقيقة ويمكن أن يسبب بعض التورم والكدمات مؤقتة.