إستئناف جلسات الحوار الليبى برعاية الأمم المتحدة اليوم

>صرح نائب رئيس مجلس النواب الليبى، محمد شعيب، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، بأن الأطراف الليبية ستجتمع اليوم الخميس، للبدء فى خطوات عملية للتوقيع النهائى على الاتفاق السياسى، وذلك دون أن يسمى الأطراف الليبية الحاضرة فى الاجتماع.

وأوضح شعيب وفقا للإذاعة التونسية، أن المناقشات داخل مجلس النواب حول وثيقة الاتفاق السياسى لا تزال مستمرة، مضيفا أن الكثير من النواب المتحفظين عليها تبددت مخاوفهم كما أن أغلب النواب موافقين على التوقيع النهائى عليها.

ورأى أن الاتفاق السياسى الذى نتج عن اجتماعات مدينة الصخيرات المغربية هو وثيقة شاملة عالجت العديد من المسائل العالقة مثل الحدود والنازحين والمهجرين، فضلا عن قضايا إعادة بناء المؤسسات والمدن المنكوبة مثل بنغازى كما أنها لم تغفل طرفا على حساب الأخر.

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