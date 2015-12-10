اشربه قبل الأكل.. خل التفاح يحسن مستوى السكر فى الدم ويسرع فقدان الوزن

من المعروف أن خل التفاح من أبرز العلاجات الطبيعية للكثير من الأمراض، حيث إنه يعمل منذ سنوات عديدة على تنظيم نسبة السكر فى الدم وفقدان الوزن وتعزيز صحة الكبد.

وأوضح الباحثون من خلال الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن شرب فنجان صغير من خل التفاح قبل الأكل يسيطر على نسبة السكر فى الدم.

ويحتوى خل التفاح على مركب يسمى "antilycemic"، والذى له دور فى تنظيم مستويات السكر فى الدم، ويقلل فرص الإصابة بأمراض الكبد، وفقا للباحثون.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن استهلاك الخل مع الأكل لا يحسن من حساسية الجلوكوز فى الدم، لكن تناول ملعقتى طعام من خل التفاح قبل تناول الطعام يخفض مستويات السكر فى الدم بمعدل 4-6.

وأثبتت بحوث أخرى أن النساء اللاتى يضفن خل التفاح إلى وجبة الإفطار الخاصة بهن تنخفض لديهن نسبة السكر فى الدم بنسبة 55%.

وأضاف الباحثون أن الإنزيمات الموجودة فى خل التفاح تعزز فقدان الوزن وتنظم الشهية، وحامض الخليك يحمى الكبد، ويساعد الجسم على التخلص من السموم.