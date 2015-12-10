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اليوم..نظر تجديد حبس مسئول بهيئة الطرق والكبارى و3آخرين لاتهامهم بالرشوة

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اليوم..نظر تجديد حبس مسئول بهيئة الطرق والكبارى و3آخرين لاتهامهم بالرشوة اليوم..نظر تجديد حبس مسئول بهيئة الطرق والكبارى و3آخرين لاتهامهم بالرشوة
تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات شمال القاهرة، تجديد حبس كبير مسئولى الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، و3 آخرين محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة والفساد المالى، وذلك فى حال عدم انتهاء فحص القضية أمام جهات التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الموظفين العاملين بالإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، يفيد بتلاعب مسئولى الإدارة فى المناقصات الخاصة بالهيئة بمقابل مادى.

وسجلت هيئة الرقابة الإدارية، بعض المكالمات بين المتهمين، وتبين أن صاحب شركة المقاولات عرض على المسئول بالهيئة رشوة عبارة عن سيارة ماركة "فيرنا"، ومبالغ مالية، لإرساء إحدى المناقصات على شركته، للقيام ببعض الأعمال الخاصة بالهيئة.

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مصر 365