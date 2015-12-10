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حركة صوت مصر بالخارج تبدأ تفعيل مبادرة الرئيس لتحويل 100 دولار بداية يناير

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حركة صوت مصر بالخارج تبدأ تفعيل مبادرة الرئيس لتحويل 100 دولار بداية يناير حركة صوت مصر بالخارج تبدأ تفعيل مبادرة الرئيس لتحويل 100 دولار بداية يناير
أعلن معتز صلاح الدين مؤسس ورئيس حركة "صوت فى الخارج" عن بدء تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى - التى أعلن عنها المهندس هانى عازر عضو مجلس علماء مصر والتى تقترح دعوة المصريين بالخارج إلى تحويل 100 دولار شهريا لذويهم بمصر، للمساهمة فى حل أزمة نقص العملة - بداية شهر يناير المقبل.

وقال صلاح الدين فى بيان للحركة منذ قليل إنه أجرى اتصالات مكثفة فى هذا الشأن مع قيادات الأزهر الذين يعملون بالخارج، وتم الاتفاق على تفعيل هذه المبادرة .

وأضاف معتز صلاح الدين أن حركة صوت مصر ستنشر مع بداية الشهر القادم صور تحويلات المصريين بالخارج ، مشيدا بوطنية أبناء الأزهر فى الخارج وحبهم لوطنهم وسرعة الاستجابة لكل ما يتطلبه الوطن .


>- هانى عازر:الرئيس اقترح تحويل كل مصرى بالخارج 100 دولار لحل أزمة نقص العملة

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مصر 365

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