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والدة الطفلة زينة: ننتظر "ثورة تشريعية" من البرلمان لتعديل قوانين الطفل

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والدة الطفلة زينة: ننتظر "ثورة تشريعية" من البرلمان لتعديل قوانين الطفل والدة الطفلة زينة: ننتظر "ثورة تشريعية" من البرلمان لتعديل قوانين الطفل
قالت شيماء غزال، والدة الطفلة البورسعيدية " زينة" التى تعرضت لمحاولات إغتصاب من قبل نجل حارس العقار وابن راقصة، وعندما فشلا فى تحقيق ذلك قتلاها ، أنها تطالب البرلمان الحالى بتعديل قوانين الطفل، بعد الحكم على المتهمين بقتل ابنتها بالسجن 15 سنة كأقصى عقوبة باعتبارهما "حدث" ولا تزيد العقوبة عن ذلك لعدم تجاوز سنهما الـ 18 سنة.

وأضافت " والدة زينة" لـ "اليوم السابع"، أن الشرع يعتبر صاحب الـ 14 سنة "بالغ" وأن القانون يعترف بصاحب الـ 16 سنة ويتم استخراج بطاقة رقم قومى له، موضحا أن هناك العديد من الأطفال الأحداث ارتكبوا جرائم "يشيب لها رأس الرضيع خلال السنوات الماضية، ما بين قتل واغتصاب وسرقات"، الأمر الذى بات معه من الضرورى وجود ثورة تشريعية جديدة مع انعقاد البرلمان المقبل، خاصة أن القانون الحالى "فكر فى القاتل وتجاهل الضحية".


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