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الخارجية الأمريكية: كيرى ولافروف بحثا هاتفياً الأزمة السورية

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الخارجية الأمريكية: كيرى ولافروف بحثا هاتفياً الأزمة السورية الخارجية الأمريكية: كيرى ولافروف بحثا هاتفياً الأزمة السورية

>صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربى، بأن وزيرى الخارجية الأمريكى جون كيرى والروسى سيرجى لافروف بحثا هاتفيا الخطوات القادمة لدفع عملية فيينا الرامية لتسوية الأزمة السورية.

وقال المسئول الأمريكى إن الوزيرين ناقشا إمكانية عقد اجتماع للدول المشاركة فى عملية فيينا، مشيرًا إلى أن كيرى يسعى إلى عقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف كيربى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكى آن باترسون ستمثل الولايات المتحدة فى اجتماع ثلاثى يضم مسئولين من روسيا والأمم المتحدة غدا الجمعة فى جنيف وذلك لمواصلة بحث سبل التوصل إلى إطار عمل للتسوية السياسية للأزمة السورية ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاجتماع يأتى فى إطار عملية فيينا.
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