حبس نجار مسلح لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدة وحيازة أسلحة بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس "وليد.ف" 33 سنة نجار مسلح 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وحيازته أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار "محمود.م" شريكه فى النشاط الإجرامى.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، يفيد ضبط "وليد. ف" 33 سنة نجار مسلح، ومقيم دائرة القسم، السابق إتهامه فى القضية جنح قسم الطالبية (تجارة مخدرات)، لإتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الغير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار الترامادول المخدر، وبندقية آلية عيار 7.62×39 مم "غير مبلغ بسرقتها"، وخزينتين و25 طلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع "مطموسة الأرقام" و8 طلقات من ذات العيار.