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ضبط فلاح وعاطل بحوزتهما فردى روسى وخرطوش بالسنطة

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ضبط فلاح وعاطل بحوزتهما فردى روسى وخرطوش بالسنطة ضبط فلاح وعاطل بحوزتهما فردى روسى وخرطوش بالسنطة
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة السنطة محافظة الغربية، القبض على فلاح وعاطل بحوزتهما فردى روسى وخرطوش.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنطة تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط المتهمان "رامى .س.ع" 25سنة عاطل ومقيم بقرية تطاى مركز السنطة وبحوزته فرد روسى و طلقات ألية و" جمال .ع.ق " 52سنة فلاح مقيم بقرية ميت الليت مركز السنطة وبحوزته ( فرد خرطوش ) ، فتحرر المحضرين رقمى 33464، 33465 جنايات مركز السنطة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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