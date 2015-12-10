مباحث القاهرة تلقى القبض على 8 أشخاص لاتجارهم فى المواد المخدرة

شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنهم الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد إحباط محاولاتهم ترويج المخدرات على عملائهم، ونجحت الحملات فى ضبط 8 تجار مخدرات قبل ترويجهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش على عملائهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم لجهات التحقيق.

وتمكن النقيب رامى الجمل معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط "محمد إ إ " 47 سنة، عاطل، وبحوزته 110 قرص مخدر بقصد الاتجار، وتمكن النقيب حسن حلمى معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط كلا من "محمود ع أ " 26 سنة، عاطل، ( مسجل خطر ) سرقات متنوعة تحت رقم 17063 فئة " ج " والسابق اتهامه فى 9 قضايا أخرهم القضية رقم 1485 لسنة 2010م مصر القديمة " سلاح ابيض" ، و"محمد خ م " 20 سنة ، عاطل ، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 40 جرام، ومبلغ مالى 150 جنيه بقصد الاتجار.

كما تمكن النقيب محمد عادل فؤاد معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان ، من ضبط كلا من "شفيق أ ع" 59 سنة، عاطل، و"سيد ع م " 40 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 70 جرام بقصد الاتجار، وتمكن النقيب عمرو عبد العظيم معاون مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "محمود ا ع " 29 سنة، عاطل ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 48 جرام بقصد الاتجار.

ونجح الملازم أول سيف الدين إيهاب ضابط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، من ضبط "كريم ج أ " 27 سنة، عاطل ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 35 جرام بقصد الاتجار ، وتمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط " مينا م س " 19 سنة، عاطل ، وبحوزته 82 قرص مخدر بقصد الاتجار.