مباحث القاهرة تلقى القبض على 8 أشخاص لاتجارهم فى المواد المخدرة

وتمكن النقيب رامى الجمل معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط "محمد إ إ " 47 سنة، عاطل، وبحوزته 110 قرص مخدر بقصد الاتجار، وتمكن النقيب حسن حلمى معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط كلا من "محمود ع أ " 26 سنة، عاطل، ( مسجل خطر ) سرقات متنوعة تحت رقم 17063 فئة " ج " والسابق اتهامه فى 9 قضايا أخرهم القضية رقم 1485 لسنة 2010م مصر القديمة " سلاح ابيض" ، و"محمد خ م " 20 سنة ، عاطل ، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 40 جرام، ومبلغ مالى 150 جنيه بقصد الاتجار.
كما تمكن النقيب محمد عادل فؤاد معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان ، من ضبط كلا من "شفيق أ ع" 59 سنة، عاطل، و"سيد ع م " 40 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 70 جرام بقصد الاتجار، وتمكن النقيب عمرو عبد العظيم معاون مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "محمود ا ع " 29 سنة، عاطل ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 48 جرام بقصد الاتجار.
ونجح الملازم أول سيف الدين إيهاب ضابط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، من ضبط "كريم ج أ " 27 سنة، عاطل ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 35 جرام بقصد الاتجار ، وتمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط " مينا م س " 19 سنة، عاطل ، وبحوزته 82 قرص مخدر بقصد الاتجار.