الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 3 فلسطينيين لحيازتهم سكاكين

ذكر تقرير إخبارى، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة فلسطينيين فى مدينة العفولة شمال إسرائيل، مساء الأربعاء، وقالت إنهم كانوا مسلحين بسكاكين.

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الشرطة قامت بتفتيش الفلسطينيين الثلاثة بعد إبلاغ سكان من عفولة بوجود أشخاص مشتبه بهم، وتم اقتيادهم للتحقيق بعد ضبط السكاكين معهم.

يأتى هذا بعد ساعات من إصابة إسرائيليين اثنين بجروح إثر إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها مساء أمس الأربعاء، قرب مستوطنة افنيه حيفتس فى الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النيران أطلقت من سيارة مارة، وقامت قوات كبيرة من الجيش بأعمال التمشيط فى المنطقة بحثًا عن مطلق النار.