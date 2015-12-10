أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غرفة السياحة بجنوب سيناء : حفل تأبين ضحايا الطائرة الروسية خطوة إيجابية

Google+ Print
غرفة السياحة بجنوب سيناء : حفل تأبين ضحايا الطائرة الروسية خطوة إيجابية غرفة السياحة بجنوب سيناء : حفل تأبين ضحايا الطائرة الروسية خطوة إيجابية
أقامت كنيسة السمائيين بمدينة شرم الشيخ صلاة (قداس الأربعين)، على أرواح ضحايا الطائرة الروسية والإرهاب فى العالم بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء وجون كاسون السفير البريطانى بالقاهرة وارتشيل دوزو ليا شافيلى سفير جورجيا إلى جانب القنصل العام لسفارة روسيا ومندوبى السفارات الأجنبية المعتمدة فى ، بالإضافة إلى مئات السياح من مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس غرفة السياحة بجنوب سيناء جيفارا الجافى، أن جنوب سيناء تعاملت مع أزمة الطائرة إعلاميا بشكل خاطئ ، حيث نظرنا إلى كيفية تخطى الأزمة السياحية داخليا فقط دون النظر إلى الأزمة الروسية والتى فقد فيها أرواح على متن الطائرة، وذلك بإقامة العديد من الحفلات الترفيهية والغنائية لجذب السياحة الداخلية، وهو ما تناولة الإعلام الروسى بشكل سلبى للغاية.

وأضاف رئيس غرفة السياحة ، أن التعامل الحالى بإظهار التعاطف من خلال حفل التأبين يعد خطوة جيدة ولكن كان من الأفضل تشكيل وفد رسمى وشعبى يشارك فى التأبين بروسيا وهو ما كان سينعكس بشكل أكثر إيجابية على الشعب الروسى ويساهم بفاعلية أكبر فى عودة السياحة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني