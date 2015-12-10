غرفة السياحة بجنوب سيناء : حفل تأبين ضحايا الطائرة الروسية خطوة إيجابية

أقامت كنيسة السمائيين بمدينة شرم الشيخ صلاة (قداس الأربعين)، على أرواح ضحايا الطائرة الروسية والإرهاب فى العالم بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء وجون كاسون السفير البريطانى بالقاهرة وارتشيل دوزو ليا شافيلى سفير جورجيا إلى جانب القنصل العام لسفارة روسيا ومندوبى السفارات الأجنبية المعتمدة فى مصر ، بالإضافة إلى مئات السياح من مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس غرفة السياحة بجنوب سيناء جيفارا الجافى، أن جنوب سيناء تعاملت مع أزمة الطائرة إعلاميا بشكل خاطئ ، حيث نظرنا إلى كيفية تخطى الأزمة السياحية داخليا فقط دون النظر إلى الأزمة الروسية والتى فقد فيها أرواح على متن الطائرة، وذلك بإقامة العديد من الحفلات الترفيهية والغنائية لجذب السياحة الداخلية، وهو ما تناولة الإعلام الروسى بشكل سلبى للغاية.

وأضاف رئيس غرفة السياحة ، أن التعامل الحالى بإظهار التعاطف من خلال حفل التأبين يعد خطوة جيدة ولكن كان من الأفضل تشكيل وفد رسمى وشعبى يشارك فى التأبين بروسيا وهو ما كان سينعكس بشكل أكثر إيجابية على الشعب الروسى ويساهم بفاعلية أكبر فى عودة السياحة .

>