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بالفيديو - مرتضى منصور: بعض الفتيات أرسلوا لي فضائح لاعبي الزمالك

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بالفيديو - مرتضى منصور: بعض الفتيات أرسلوا لي فضائح لاعبي الزمالك بالفيديو - مرتضى منصور: بعض الفتيات أرسلوا لي فضائح لاعبي الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن سبب منعه للاعبيه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو خوفه عليهم من التأثير على حياتهم الشخصية.

منذ أيام أصدر رئيس الزمالك قرارا بمنع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واخترق أكثر من لاعب هذا الحظر ليتم تغريمه، وتحديدا باسم مرسي وإسلام جمال.

وقال منصور في تصريحات لقناة دريم يوم الأربعاء: "منعت لاعبي الزمالك من مواقع التواصل الإجتماعي حتى لا يدخلون في علاقات غرامية مع الفتيات عن طريقها".

وأضاف "فوجئت ببعض الفتيات يرسلون لي فضائح للاعبي الزمالك بعد حدوث خلافات بينهم وبين اللاعبين".

ويستعد الزمالك لاستئناف مشواره في الدوري المصري الأسبوع المقبل بعد توقف دام لأسابيع.

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فيديو اليوم السابع

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