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الرئيس السيسى يجتمع اليوم مع رئيس البرلمان اليونانى لبحث دعم التعاون

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الرئيس السيسى يجتمع اليوم مع رئيس البرلمان اليونانى لبحث دعم التعاون الرئيس السيسى يجتمع اليوم مع رئيس البرلمان اليونانى لبحث دعم التعاون
يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، مع رئيس البرلمان اليونانى نيكولاس فوتسيس لبحث سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين وخاصة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية فى والتى تعد الاستحقاق الثالث فى خريطة الطريق نحو المستقبل والتى شملت أيضا إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع بين الرئيس السيسى ورئيس البرلمان اليونانى يؤكد أهمية إثراء العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الشعبى والثقافى بين البلدين.

- السيسى ووزير دفاع اليونان يؤكدان أهمية التحرك العاجل لمواجهة الإرهاب
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