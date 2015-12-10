رئيس الزمالك لـ"العاشرة مساء": انتقدت السيسى .."ومفيش رئيس خط أحمر"

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب و رئيس نادى الزمالك، إنه ينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن الرؤساء ليسوا "خط أحمر"، مضيفا: "لا السيسى خط أحمر و لا حسنى مبارك و لا عبد الناصر.. الخط الأحمر هو الدولة فقط ، مثل الشرطة و القوات المسلحة و القضاء، مفيش رئيس خط أحمر".

أوضح مرتضى منصور، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه انتقد المستشار عدلى منصور خلال فترة رئاسته السابقة للجمهورية، مؤكداً أنه لم يتهمه بالفساد أو الرشوة ،وقال :"الأخ عبد الله السناوى طلع فى التليفزيون يقول للسيسى يحاسبنى عشان انتقدت الرئيس السابق.. و هو حسنى مبارك يا عبد الله لما شتمتوه و أهنتوه مكنش رئيس جمهورية؟".

وتابع:"أنا ليا عتاب على الرئيس بعد جلوسه مع شباب الإعلاميين ، اللى انتقدوا ثورة 30 يونيو، وهاجموا الرئيس، فى حين أنه لم يجلس مع الوطنين الذين دعموه ووقفوا معه"، موجهاً كلامه للرئيس :"أخشى عليك من انهيار الدولة "

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