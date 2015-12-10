دورة تدريبية لأطباء الرعاية الأساسية بالفيوم

تنظم مديرية الصحة بالفيوم دورة تدريبية لمدة 4 أسابيع لأطباء الرعاية الأساسية وعددهم 80 طبيبا، وذلك ضمن مشروع الرعاية العلاجية لغير القادرين.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال ميخائيل مدير إدارة التدريب، إن التدريب يتم على مدار 4 أيام فى الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء، بحيث يتم تدريب 20 طبيبا يوميا فى 4 مجموعات، حتى لا يعطل العمل بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأشارت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التدريب يدور حول الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والأمراض الطفيلية والإسعافات الأولية، وهى الموضوعات التى يشملها مشروع الرعاية العلاجية لغير القادرين.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب أن هذا التدريب تحت إشراف وزارة الصحة بمشاركة شركة سانوفى للأدوية، والتى تقوم بتمويل الجانب التدريبى من المشروع.