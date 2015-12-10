أهالى دمياط يطالبون بإعادة تشغيل مصنع "إدفينا" لإنتاج الأسماك المعلبة

حمل أهالى محافظة دمياط خاصة أبناء مدينة عزبة البرج بدمياط نواب دمياط التسعة أول ملف لمناقشته تحت قبة البرلمان، وهو ملف مصنع "إدفينا" لإنتاج الأسماك المعلبة بمدينة عزبة البرج، الذى تم إنشاؤه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٠، ومر هذا المصنع بعدة مراحل من التوقف والخصخصة حتى تحول فى النهاية إلى مجرد منفذ لبيع المنتجات الغذائية، وتوقف إنتاجه بشكل نهائى.

وأضاف الأهالى أنه تردد مؤخرا الاستعداد لإقامة مزاد علنى لبيع بعض ماكيناته "لوطات" كمواد خردة بزعم أنه يحقق خسائر فادحة، وأن الماكينات قديمة ولم تعد تصلح للعمل، وطالب الأهالى بإعادة تطوير المصنع وزيادة كفاءته من ثلاجات وخطوط إنتاج تغليف وتعبئة ومضاهة المصانع الخارجية.

وقال الأهالى نحن نعانى الآن من نقص وغلاء فى المنتجات الغذائية، ويتم التفريط فى أدوات مصنع من الممكن لو أحسن إدارته لحقق جزءا كبيرا من المنتج الغذائى، ووجهوا العديد من المناشدات إلى نواب دمياط الجدد لسرعة التحرك والتعامل مع هذا الملف لإنقاذ المصنع وعودة العمل به.