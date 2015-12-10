اليوم.. محافظ القليوبية يلتقى نواب البرلمان للتعارف والتنسيق معهم

يلتقى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بنواب البرلمان الجدد بالمحافظة، فى اجتماع تنسيقى للتعارف، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء بنادى الشرطة ببنها.

وأرسل المحافظ دعوة رسمية لجميع النواب لحضور اللقاء، وسوف يحضر اللقاء اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

فى هذا السياق أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه يأتى هذا فى إطار حتمية التوافق والتجانس بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلى الشعب من نواب البرلمان الجديد، مضيفاً أن العمل على تحقيق آمال وطموحات مواطنى القليوبية يأتى على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.