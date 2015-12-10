نائب "أبو تشت" يحصل على موافقة لتوصيل الغاز الطبيعى للدائرة

أكد النائب عصام عبد الله سليم عضو مجلس النواب عن دائرة أبو تشت بمحافظة قنا أنه حصل على موافقة شركة غاز الأقاليم التابعة لوزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعى إلى قرى ومدن الدائرة.

وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عملية توصيل خطوط الغاز ستتراوح بين ٤ آلاف عميل إلى نحو ١٠ آلاف عميل، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال البنية الأساسية من خطوط غاز رئيسية ومحطات تخفيض وشبكة توزيع الغاز، لتقديم المدينة مع بداية العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧.

وقال النائب عصام عبد الله إن الشركة أكدت فى موافقتها على ضرورة أن يتعاقد مالكى الوحدات شركة غاز الأقاليم فور فتح باب التعاقدات .

وأكد النائب البرلمانى فى تصريحه أنه يسعى للحصول على خدمات ومشاريع تنموية حقيقية لأبناء محافظة قنا وأهل دائرة أبو تشت بشكل خاص.