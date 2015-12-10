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اضطرابات هرمونات الشهية وراء زيادة الوزن مرة أخرى بعد الريجيم

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اضطرابات هرمونات الشهية وراء زيادة الوزن مرة أخرى بعد الريجيم اضطرابات هرمونات الشهية وراء زيادة الوزن مرة أخرى بعد الريجيم
الحرمان من الطعام واتباع نظام غذائى، من الطرق التى يتبعها الكثيرون لإنقاص الوزن، لكن هناك بعض الحالات بعد أن تفقد الوزن تعود ليزداد وزنها مرة أخرى.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن اكتساب الوزن مرة أخرى بعد فقدانه مع اتباع حمية غذائية، يكون نتيجة لارتفاع الهرمونات التى تؤثر على الشهية وتشجع على الإفراط فى تناول الطعام مرة أخرى واستعادة الوزن الذى تم فقدانه.

وأظهرت الأبحاث أنه بعد اتباع حمية غذائية والحد من تناول ، يميل الأشخاص لتناول وجبات دسمة بعد فترة من النظام الغذائى، مما يؤثر على الوزن ويتم استعادة الدهون بالجسم أكثر من الأول، حيث إن تعديلات النظام الغذائى والإقلال من تناول الدهون، تكون مفيدة لكن عند قلة النشاط البدنى يتسبب ذلك فى ارتفاع السمنة بمستويات غير مسبوقة فى جميع الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا.

حسبما جاء فى التقرير فإن فقدان الوزن، وعودته مرة أخرى، يكون نتيجة لوجود تغيرات فى مستويات الهرمونات بالأنسجة الدهنية، والتى تؤدى إلى عودة الدهون فى الجسم لمستواها الأصلى، لأن الحرمان الشديد من الطعام، يساعد على حدوث خلل بالجسم فيتسبب فى زيادة الدهون بالجسم مرة أخرى والإكثار من تناول الأطعمة الدسمة التى تم الامتناع عنها.

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مصر 365

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