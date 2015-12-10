قاض أمريكى يرفض طلب تكساس لإصدار أمر لوقف وصول للاجئى سوريا إلى الولاية

>رفض قاض إتحادى أمريكى طلب قدمته ولاية تكساس لإصدار أمر لوقف وصول وشيك للاجئين سوريين إلى الولاية قائلا إن الادلة المقدمة هى "إشاعات مبنية على التوقعات إلى حد كبير".

وهذه هى ثانى محاولة تسعى فيها تكساس للحصول على مساعدة قضائية فورية لوقف وصول اللاجئين إذ تقول الولاية ان الحكومة الأمريكية لم تف بإلتزامها القانونى للتشاور مع المسئولين المحليين بشأن اعادة توطين اللاجئين.

وجاء تحرك تكساس بعدما فجر دونالد ترامب الجمهورى الاوفر حظا لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية عاصفة انتقادات عالمية بقوله إنه يجب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وقال القاضى الاتحادى الامريكى ديفيد جودبى فى رفضه طلب تكساس إن سلطات الولاية "فشلت فى أن تظهر أدلة قوية على أن أى ارهابيين تسللوا فعلا إلى برنامج المهاجرين".

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