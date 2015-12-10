رئيس الزمالك مهاجما سيف اليزل: النواب ليسوا نعاجا "وما بيتجروش بحبل"

هاجم النائب البرلمانى، المستشار مرتضى منصور، اللواء سامح سيف اليزل، مقرر عام قائمة فى حب مصر ، قائلاً إن أعضاء مجلس النواب ليسوا "نعاج أو ماعز"، مضيفاً :"ما بيتجروش بحبل ياسامح، وأنت أسأت للرئيس بائتلاف دعم الدولة المصرية".

وتابع رئيس الزمالك، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، موجها حديثه لـ"اليزل":"حضرتك نفر زيك زيى..وأنا هاعلمك شوية عشان أنت جديد فى البرلمان..أنا مع الدولة أكتر منك، وأنت لا تعرف معنى الدولة".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طبقا للدستور هو رئيس السلطة التنفيذية، وأن من واجبه كنائب برلمانى مراقبة السلطة التنفيذية والاعتراض على القوانين التى أصدرها الرئيس.

وأشار إلى أن المستشارة تهانى الجبالى، لم تعارض الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كما تدعى، لافتاً إلى أنها كانت مجرد محامية بطنطا، إلى أن جاءت بها سوزان مبارك وعينتها فى المحكمة الدستورية.

مرتضى منصور لـ " الإبراشى ": الزند أسد القضاء ومحدش يزايد عليه