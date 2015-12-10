"رعاية العدل" توصى بدفع نصف المصروفات لأبناء شهداء القضاء فى التمهيدى والابتدائى

أوصى المؤتمر الأول للرعايه المستدامة لأسر الشهداء والمتوفين من القضاة تحت رعاية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل، بعدة توصيات تمثلت فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والمعاشات وصرف كافة مستحقاتهم من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.

وتضمنت توصيات المؤتمر الأول، توقيع برتوكول مع هيئة الإسعاف المصريه لنقل المستشارين الأولى بالرعايه للمستشفيات، وتخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لحل مشاكل المستشارين.

وشملت توصيات مؤتمر أسر شهداء القضاء، بدفع نصف المصروفات الدراسية للأبناء القصر فى مرحلة التمهيدى والإبتدائى، وسداد رسوم الأنشطة المدرسية ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل، بالإضافة إلى متابعتهم أول بأول فى كل ما يتعلق بشئونهم.

حضر المؤتمر، المستشار عزت خميس رئيس لجان التوفيق فى فض المنازعات والمستشار خالد زين الدين رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة والمستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية والمستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعى والمستشار مجدى حسين مساعد وزير العدل للأمن القضائى والمستشار محمد عبد الرازق بالمكتب الفنى لوزير العدل والمستشار عبدالله فتحى رئيس نادى قضاة مصر والمستشار الشافعى صالح سكرتير عام نادى مستشارى النيابة الإدارية.

وكما حضر المؤتمر لفيف من المستشارين ورؤساء هيئة قضايا الدولة السابقين ، منهم المستشار محمد السيد داود والمستشار لطفي منير والمستشار ميلاد سيدهم والمستشار محمد حافظ والمستشار عزت عوده، بالإضافة إلى مستشاري نواب رئيس هيئة قضايا الدولة السابقين وهم المستشار محمد سمير طه السجاعي والمستشار طارق فتحى والمستشار عبد الرحمن الغرباوى والمستشار محمد شريف ذكى وأسرة الشهيد المستشار صابر سعيد وأسرة المرحوم المستشار يونس عمر وأسرة المرحوم المستشار سيد رفاعى.