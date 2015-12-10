سلطات المطار ترحل 29 أجنبيا للخارج لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد

رحلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، 29 أجنبيًا إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقامة بعضهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة آخرين منهم التسلل إلى الأراضى الليبية.

وصرح مصدر بالمطار، أن المرحلين من جنسيات سودانية وأثيوبية وسورية ونيجيريين وصلوا المطار بصحبة مأموريات تابعة لنديريات أمن الاسكندرية والقليوبية ومطروح والجيزة ، حيث تم إنهاء إجراءات سفر 19 سودانيا على متن الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم بينما تم ترحيل 5 أثيوبيين إلى بلادهم ونيجيريين إلى عنتيبى ومنها الى بلادهم، كما ترحيل 3 سوريين إلي ألمانيا تحت إشراف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.