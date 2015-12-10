القبض على تاجر وعامل بحوزتهما أسلحة وهيروين ببولاق الدكرور

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على تاجر وعامل لإتهامهما بحيازة بندقية وفرد خرطوش ولفافة هيروين ببولاق الدكرور، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وطانت معلومات قد وردت للمقدم محمد حامد ضابط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد بحيازة "مصطفى.ا" تاجر و"محمد.س" عامل لأسلحة نارية ومواد مخدرة، وبإعداد كمين لهما، تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية وفرد خرطوش بالإضافة إلى تذكرة هيروين.

واعترف المتهمان أمام العميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بحيازتهما للسلاح لاستخدامه فى الدفاع عن النفس، والهيروين بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.