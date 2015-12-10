أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تاجر وعامل بحوزتهما أسلحة وهيروين ببولاق الدكرور

Google+ Print
القبض على تاجر وعامل بحوزتهما أسلحة وهيروين ببولاق الدكرور القبض على تاجر وعامل بحوزتهما أسلحة وهيروين ببولاق الدكرور
ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على تاجر وعامل لإتهامهما بحيازة بندقية وفرد خرطوش ولفافة هيروين ببولاق الدكرور، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وطانت معلومات قد وردت للمقدم محمد حامد ضابط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد بحيازة "مصطفى.ا" تاجر و"محمد.س" عامل لأسلحة نارية ومواد مخدرة، وبإعداد كمين لهما، تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية وفرد خرطوش بالإضافة إلى تذكرة هيروين.

واعترف المتهمان أمام العميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بحيازتهما للسلاح لاستخدامه فى الدفاع عن النفس، والهيروين بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365