الانتربول السعودى يسلم سلطات المطار هارباً من تنفيذ عقوبة بالمؤبد

تسلمت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى ، متهما مصريا هاربا من تنفيذ حكم بالمؤبد من الانتربول السعودى،بعد أن قام الانتربول المصرى بإخطار نظيره السعودى بمعلومات عن المتهم.

وأفاد مصدر بالمطار، أن المتهم من محافظة سوهاج وهارب من تنفيذ حكم بالمؤبد فى قضية قتل ووصل على الطائرة المصرية القادمة من السعودية بصحبة عدد من ضباط الانتربول السعودى مرحلا مصريا وسط حراسة من الانتربول السعودى.

وقامت سلطات الجوازات تحت اشراف اللواء أشرف رضا مدير الجوازات، بإنهاء إجراءات وصوله وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معه وتسليم الإنتربول لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.