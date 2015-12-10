أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: كاريس بشار تتعرض لحادث سير مروّع

Google+ Print

الأربعاء 09-12-2015 20:21

بين الحقيقة والتمثيل، ضاع معجبو الفنانة السورية كاريس بشار، بعد انتشار صور لها، بدت فيها وهي مصابة بكدمات بالغة نتيجة تعرضها لحادث سير مروّع. إلى أن تبيّن أن هذه الصور ليست سوى مشاهد من مسلسلها الجديد "شكراً على النسيان" الذي يأتي ضمن سلسلة "خماسيات الغرام" وهي الجزء الثالث من"أهل الغرام".
العمل من إنتاج شركة " O3 " وتدور أحداثه حول "رياض" الذي يؤدي دوره النجم السوري باسم ياخور الذي يخون زوجته ندى (كاريس بشار) التي تتعرض للحادث وتفقد ذاكرتها لتبدأ بعدها الأحداث المشوقة.

يشار إلى ان مسلسل " شكراً على النسيان" من تأليف إيّاد أبو الشامات وإخراج الليث حجو، ويشارك فيه إلى جانب كاريس بشار وباسم ياخور، نخبة من النجوم السوريين منهم محمد حداقي، وجيني إسبر، وحسن عويتي، وربى الحلبي وعلاء الزعبي وآخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي