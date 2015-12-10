حسين الجسمي .. يعاني مجدداً بسبب"السناب شات"

تحول مزاح بعض رواد "تويتر" إلى سماجة، بعد أن بالغوا كثيراً في الإنتقادات التي يوجهونها إلى الفنان حسين الجمسي، عند حصول أي مشكلة.

والجديد في هذا الموضوع، حول استغلال تعطل "السناب تشات" وتحميل حسين الجمسي المسؤولية، بعد أن قام حساب مزور بفبركة صورة عن تغريدة لـ لحسين الجسمي كتب تحتها أنه إستخدم "السناب تشات" وأحبه.

وما حصل هو أن بعض مستخدمي تطبيق "سناب تشات"، وبعد وقوع مشكلة في تحميل الرسائل الواردة من الأصدقاء، اتجهوا إلى "تويتر" التطبيق الأكثر شبهاً بتطبيقهم سناب تشات"، ودشّنوا هاشتاق جديد حمل اسم #تعطل_سناب_شات.

فما كان من مغرّدي "تويتر" إلا أن إستغلوا الهاشتاق الجديد، للسخرية من حسين الجسمي، بعد أن قام حساب مزور بنشر صورة "مفبركة" لتغريدة للفنان حسين الجسمي، يشير فيها إلى أنه استخدم "السناب تشات" وأحبه، وذلك على خلفية تعرّضه، طوال الفترة السابقة لموجة من السخرية بعد سلسلة التفجيرات التي طالت فرنسا ومصر، وربطها بكل أغنية جديدة يطلقها، وإدعائهم بأنه تحل مصيبة في البلد أو أي شيء يغني له.