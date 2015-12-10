حليمة بولند تنقذ نفسها بواسطة هيفاء وهبي

لم تسلم حليمة بولند من انتقادات الجمهور بعد نشرها صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستقرام"، قبيل مغادرتها لبيتها وتوجهها لعشاء عمل.

حليمة إرتأت أن تكون طلتها بتوقيع "كافالي"، فاختارت فستاناً قصيراً مطبعاً بالورود، ولكنه لم يعجب الجمهور، بل حتى أن البعض أكد أنه يشبه "البيجاما". فما كان من حليمة، إلا أن أعادت نشر صورتها وإلى جانبها صورة أخرى لهيفاء وهبي وهي ترتدي نفس الفستان، كما أظهرت ماركته بوضوح وردّت على منتقديها بأن الفستان من الماركة العالمية "روبيرتو كافالي" وأن هيفاء وهبي لبست مثله قبلها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي