الدرقاوي المغربي يحتفل بعيد ميلاد زوجته يوم تكريمه في مراكش

حظي مدير التصوير المغربي الشاب كمال الدرقاوي، بتكريم خاص في إطار فعاليات الدورة 15 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تتويجاً لمساهماته في تعزيزفن التصوير السينمائي في المغرب لمدة عشرين عاماً من العمل الجاد .



وينحدر كمال الدرقاوي من عائلة فنية فوالده هو قيدوم المخرجين مصطفى الدرقاوي وعبد الكريم عمهأيضاً من المخرجين الأوائل بالمغرب.



لكمال الدرقاوي حضور كبير في أبرز الأفلام المغربية، منذ التسعينيات قبل أن يصنع لاسمه مكان خاص في الأعمال السينمائية الكندية ، بمساهمته في تصوير عدد هام من الأعمال الدولية المتميزة.



وقدم المخرج المغربي سعد الشرايبي المحتفى به كفنان حساس وصارم بدت مواهبه مبكراً، حيث حصد جوائزكثيرة لتعكس تمكن وحرفية الدرقاوي من فن الصورة السينمائية.



وقال الشرايبي على منصة قصر المؤتمرات بمراكش حيث جرى الاحتفال إن المغرب كان يستورد مدراء التصوير من الخارج، ومع الدرقاوي أصبح للمغرب دور في صناعة صورة الأفلام الأجنبية أيضاً .



وأعرب المحتفى به عن تأثره بهذه الالتفاتة قائلاً"إن ما أقوم به ليس مهنة، إنها شغف مثير يتطلب الكثير من الجهد والالتزام". ولم تفت الدرقاوي الفرصة ليحيي زوجته سميرة التي ترافقه في تكريمه اليوم و هو نفس يوم عيد ميلادها ، مشيداً بها وأهدى لها التكريم مبدياً فخره بكفاءتها في مجال الصيدلة ، حيث أنها حصلت على جائزة أفضل صيدلانية في كندا العام الماضي .

يذكر أن كمال الدرقاوي، ولد في مدينة "لودز"في بولندا ودرس السينما في المدرسة الوطنية العليا عام 1988، والتحق بالمعهد الوطني للسينما بروسيا، وتخصص في دراسة الصورة وإدارة التصوير. ويعترف كمال لأستاذه فاديم يوسوف، مدير التصوير الشهير الذي اشتغل طويلاً مع المخرج العالمي أندري تاركوفسكي.

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