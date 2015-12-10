خادم الحرمين: حان الوقت لتقييم المسيرة الخليجية وتحقيق تطلعات شعوبنا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن ما تمر به منطقتنا من ظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، يستدعي التكاتف والعمل معاً للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم.

وافتتح الملك سلمان -حفظه الله- مساء أمس اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بقصر الدرعية بالرياض.

المملكة بذلت الكثير لمحاربة الإرهاب.. ومواجهته مسؤولية العالم أجمع

وقال خادم الحرمين في كلمته إن مرور خمسة وثلاثين عاماً من عمر مجلس التعاون هو وقت مناسب لتقييم الإنجازات، والتطلع إلى المستقبل، ومع ما حققه المجلس، وتحقيق تطلعات مواطني دول التعاون إلى إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية، وترقى إلى مستوى طموحاتهم.

وأضاف الملك «تحقيقاً لذلك فإننا على ثقة سنبذل جميعاً - بحول الله - قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأناه من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة، بما يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها».

وقال خادم الحرمين إن على دول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، مؤكدا -رعاه الله - ان المملكة بذلت الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، وشدد الملك على أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال.