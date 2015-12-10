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أهالى قرية كفر سعد يزعمون ظهور بقرة تشفى من الأمراض المزمنة

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أهالى قرية كفر سعد يزعمون ظهور بقرة تشفى من الأمراض المزمنة أهالى قرية كفر سعد يزعمون ظهور بقرة تشفى من الأمراض المزمنة
زعم عدد من أهالى قرية كفرسعد بمركزالرحمانية محافظة البحيرة ،ظهور بقرة تنتج كميات كبيرة من اللبن وقادرة على شفاء العديد من الأمراض خاصة الفيروسات الكبدية.

وتوافد الأهالى على منزل صاحب البقرة ويدعى "محمد فودة "للحصول على كوب من اللبن يوميا، مؤكدين على قدرة حليب هذه البقرة التى وصفوها بالمباركة على شفاءهم من الأمراض المزمنة.

وأوضح عوض السيد مزارع والذى يعالج من الفشل الكلوى ، أنه داوم على شرب لبن تلك البقرة لعدة أيام وشعربتحسن ملحوظ.

وقالت نادية خير الله ربة منزل ، والتى تعانى من فيروس سى ، أن شربها لحليب هذه البقرة جعلها أكثر تحملا لمضاعفات هذا المرض.

فيما اعتبر بعض الأهالى ، ما يحدث دجل وشعوذة ، وقال ياسر أيوب أحد الأهالى أنه من غير المعقول يتم استغلال حاجة الناس البسطاء بهذا الشكل ، مضيفا : أن عنصر الإيحاء يلعب دورا كبيرا فى تصديق هذا الدجل.

وقال محمد فودة صاحب البقرة الغريبة ، أنه فوجىء بوجود كميات كبيرة من اللبن بصدر البقرة رغم صغر عمرها وعندما عرف أهالى القرية هذا الأمر اعتقدوا أنها مباركة وتوافدوا للحصول على ما يكفيهم من الحليب لعلاج أمراضهم.
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مصر 365